Бывший депутат и директор школы устроили ночную охоту: пуля попала сторожу в голову

Baza: экс-депутат и директор школы ранили сторожа на охоте в Красноярском крае

Общество

В Красноярском крае бывший депутат и директор школы на ночной охоте могли ранить сторожа, спавшего в бытовке. Одна из пуль попала мужчине в голову. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Инцидент, по информации канала, произошел около полуночи недалеко от деревни Бартанас. Александр Шуба, в прошлом депутат от Дзержинско-Тасеевского округа, вместе с директором местной школы охотился на косулю. Стреляя в поле, мужчины, вероятно, попали в бытовку, где находился сторож, присматривавший за комбайнами. Не исключено, что в темноте они не увидели постройку.

Пострадавшему 36 лет, его состояние врачи оценивают как тяжелое. После операции по извлечению пули у мужчины перестала функционировать рука. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Предварительно установлено, что разрешения на охоту у мужчин отсутствовали.

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