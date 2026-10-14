Чак-чак, роботы и двуязычные таблички: чем Казань удивила туристов из Уфы?

Александра из Уфы отметила, что Казань — город, в который хочется возвращаться. По ее словам, здесь хочется рассматривать архитектуру, спорить о сочетании стилей и все равно признавать: красиво. Гостя восхитило отношение к исторической среде — фасады не теряются за рекламой, а на Баумана царит «праздник жизни» даже в пасмурную погоду. Паузой для отдыха для нее стала Национальная библиотека Татарстана с панорамными окнами, кофейней и террасой. Александра призналась, что не думала, будто библиотеки могут быть такими.

Другая туристка Альфина обратила внимание на обилие магазинчиков с чак-чаком и то, что его можно заказать почти в любом заведении. Она отметила, что татары чтят традиции и стараются вписать культуру повсюду. Отдельно ее удивили двуязычные указатели: надписи на русском и татарском есть даже в зоопарке. Альфина также рассказала, что раньше избегала метро, но после двух поездок страх прошел, и она поняла, насколько это удобно. Роботы-доставщики вызвали у нее детский восторг. Впечатление на туристку произвела и «Чаша» — Дворец бракосочетания. Обе гостьи признались, что уезжают из Казани с желанием вернуться.