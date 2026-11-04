Час пробок за десять минут: в Италии хотят запустить сеть электрических аэротакси

ITA Airways вместе с американской Archer Aviation планирует создать в Италии сеть электрических аэротакси, которые позволят добираться из аэропортов в центры городов, минуя пробки. Основой проекта станет Midnight — электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Он оснащен 12 электродвигателями и рассчитан на четырех пассажиров и пилота.

По расчетам разработчиков, поездка, которая на автомобиле занимает около часа, может сократиться до десяти минут. В отличие от вертолетов, Midnight работает исключительно на электричестве, не производит прямых выбросов CO₂ во время полета и издает меньше шума.

ITA Airways стала первой европейской авиакомпанией, присоединившейся к международной партнерской сети Archer. Одной из площадок для испытаний рассматривается аэропорт Гротталье в провинции Таранто (Апулия). Проект уже обсуждался с итальянским авиационным регулятором ENAC, представители которого в апреле 2026 года посетили производственные предприятия Archer в США. Однако до запуска коммерческих рейсов предстоит получить сертификаты безопасности, подготовить специальные площадки для взлета, посадки и зарядки аппаратов, а также согласовать маршруты с системой управления воздушным движением. Стоимость поездок и сроки запуска в Италии пока не озвучиваются; ожидается, что на первых этапах услуга будет ориентирована на состоятельных пассажиров, готовых заплатить за существенную экономию времени.