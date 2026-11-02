Час пути обернулся тремя месяцами дрейфа: в Тихом океане нашли пятерых выживших

В Тихом океане обнаружили лодку с пятью выжившими: люди провели в дрейфе около трех месяцев. Об этом пишет Daily Mail (DM). По данным издания, группа из девяти человек отправилась в конце июля с острова Мурило в Микронезии на соседний остров Руо — путь должен был занять не больше часа.

Однако лодку застиг шторм и унесло в открытое море, людей отнесло примерно на 5500 километров в сторону острова Фаннинг в Кирибати. Местные жители заметили лодку только через три месяца.

Сейчас о спасенных заботится пастор одной из церквей. Депутат Каотитааке Ракоrоа сообщил, что выживших осмотрели врачи, и рекомендовал срочно переправить их в Киритимати, ближайший городской центр, для лечения. Сами спасшиеся пока не готовы рассказывать о пережитом и попросили уважать их частную жизнь.

Политик из Микронезии Александр Наррун поблагодарил всех, кто участвовал в спасении, и сказал, что на лодке было девять человек: он возблагодарил Бога за то, что пятеро из девяти найдены, и отметил, что продолжает молиться за четверых их спутников. Наррун также попросил президента Микронезии начать дипломатические переговоры с правительством Кирибати, чтобы вернуть выживших домой.