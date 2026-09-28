Час в сутки на нейросети: почему родительский комитет требует жестких ограничений?

Сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский предложил ввести для школьников обязательный суточный лимит на использование нейросетей — не более одного часа. По его мнению, такая мера нужна для защиты детской психики от тяжелой зависимости. Он подчеркнул, что провайдеры и сотовые операторы должны внедрить жесткие детские режимы на сим-картах для автоматического блокирования доступа, передает « Абзац ».

Оболонский заявил, что нейросети создают огромную нагрузку на психику ребенка и влияют на ментальное здоровье. Он категорически против того, чтобы школьник проводил в сети больше часа, иначе формируется зависимость поведения. По его словам, дети начинают погружаться в сетевую зависимость с трех-четырех лет, а если ребенок находится в интернете больше часа, сеть становится его средой обитания.

Общественник отметил, что техническая база для контроля времени несовершеннолетних в виртуальном пространстве уже полностью готова. Внедрить ее нужно, чтобы предотвратить массовый уход подрастающего поколения из реального социума в цифровые алгоритмы. Регулировать это просто, считает Оболонский: у каждой сим-карты есть свои параметры, достаточно ставить специальные детские карты с ограничениями. Через провайдеров можно установить детский режим с выходом в интернет только на час и без входящих звонков от посторонних. Он рекомендовал всем так сделать — это сохранит ментальное здоровье детей.