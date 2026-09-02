Часами сидите в телефоне? Вот что происходит с вашим лицом: мягкие ткани буквально сползают к челюсти

Косметолог Василина Миронова в разговоре с радио Sputnik объяснила, почему у людей появляются «бульдожьи щеки» и второй подбородок. По ее словам, одна из главных причин — офисная работа и постоянное использование гаджетов.

Специалист пояснила, что при длительном наклоне головы вниз возникает так называемая технологическая шея. Мышцы шеи перенапрягаются, мягкие ткани перераспределяются, и кожа вместе с подкожно-жировой клетчаткой постепенно сползает к нижней челюсти.

Вторая причина связана с осанкой. Если человек подолгу сидит с застывшим лицом или стиснутыми челюстями, мышцы теряют тонус и перестают удерживать каркас нижней части лица. Это также способствует формированию второго подбородка и провисанию контура.