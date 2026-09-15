Частица посоха Моисея прибудет на Ставрополье: где и когда можно будет поклониться святыне

В Ставропольскую епархию 18–19 сентября принесут частицу посоха святого пророка Моисея — одну из величайших святынь христианского мира. Принесение стало возможным по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по инициативе полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Святыня доставляется из Никольской обители на греческом острове Андрос.

18 сентября реликвия будет находиться во Владимирском соборе, где поклонение продлится с 22:00 до 2:00 19 сентября. 19 сентября святыня будет доступна в Казанском кафедральном соборе с 09:00 до 20:00.

Святой пророк Моисей — центральная фигура Ветхого Завета, Боговидец, принявший на горе Синай Десять заповедей. В христианской традиции он почитается как прообраз Христа. Частица его посоха — бесценная реликвия, которая крайне редко покидает место постоянного пребывания. Для верующих Ставрополья это уникальная возможность прикоснуться к святыне мирового значения.