Частные детсады хотят занести в единый реестр: что изменится для родителей и почему это важно

Депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил создать единый федеральный реестр частных детских садов. По его словам, это необходимо для защиты детей от некачественного образования и питания. Сейчас в России действуют десятки тысяч таких организаций, однако качество их работы сильно различается. Об этом он рассказал « Абзацу ».

Панеш пояснил, что государство должно знать, кто и как работает с детьми. Родители должны видеть реальную информацию о каждом учреждении, а контролирующие органы — оперативно выявлять нарушителей.

Депутат отметил, что частные дошкольные организации бывают двух типов: одни имеют образовательную лицензию, другие оказывают только услуги по присмотру и уходу. Лицензированные детсады проходят строгую проверку: обязаны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, квалифицированных педагогов и разработанную программу. Учреждения без лицензии подчиняются более мягким правилам, что создает риски для безопасности детей.

По его словам, единого федерального реестра, где были бы собраны все частные сады, включая индивидуальных предпринимателей, пока нет. Он предложил сделать такой список обязательным для всех организаций и ИП, работающих с дошкольниками. В реестре должна быть информация о наличии лицензии, санитарно-эпидемиологических заключениях, результатах проверок, а также данные о случаях отравлений и других нарушениях. Реестр должен быть открытым и доступным через портал «Госуслуги» и сайт Роспотребнадзора.