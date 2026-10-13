Часы за ₽9,4 млн и штраф ₽4,3 млн: чем закончилась поездка в Дубай для россиянина

Таможенники в Домодедово оштрафовали 38-летнего россиянина на ₽4,3 млн за незадекларированные часы стоимостью более ₽9,4 млн. Мужчина вернулся из Дубая и был остановлен при прохождении «зеленого» коридора. Об этом сообщили в ФТС.

Пассажир предъявил инспекторам часы F.P.JOURNE Invenit et Fecit серого цвета. Он пояснил, что выезжал с ними из России, но при отправлении таможенную декларацию не оформлял. По возвращении дорогостоящий аксессуар в документах также не указал. Экспертиза подтвердила подлинность часов и установила, что они новые. В конструкции использованы титан, нержавеющая сталь и сапфировое стекло.

В отношении россиянина возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров. По итогам разбирательства ему назначили штраф в размере ₽4,3 млн. ФТС рекомендует декларировать дорогостоящие вещи при выезде из России. Это позволяет подтвердить, что они принадлежали путешественнику до поездки, и избежать проблем при возвращении, включая необходимость уплаты таможенных пошлин.