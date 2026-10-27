ChatGPT отправил туристов не туда: почему нейросеть может испортить отпуск

Россияне все чаще планируют путешествия с помощью нейросетей: по данным исследований, около четверти туристов уже пользуются ИИ, а 35% готовы рассматривать и покупать туры, полностью или частично разработанные алгоритмами, передает ЕАН .

За первые три месяца 2026 года трафик на нейросети для организации поездок вырос в России на 25% год к году, а каждый десятый участник исследования «МегаФона» и сервиса «Островок» назвал ИИ постоянным помощником при подготовке путешествий. Однако участники рынка предупреждают, что полностью доверять таким рекомендациям пока нельзя.

На практике предложенные нейросетью маршруты нередко приходится корректировать. Глава Mayel Travel Майя Котляр рассказала, что туристы часто просят просчитать поездку по маршруту, который им спланировал ИИ, и специалистам приходится его исправлять: например, в Китае при наличии удобного скоростного поезда алгоритм советует лететь самолетом или расставляет города в неверной последовательности, усложняя логистику.

Ошибается ИИ и в информации об отелях: глава «Клуба путешествий» Юлиана Седова привела пример, когда нейросеть сообщила туристке, что два отеля на Фукуоке находятся на одном пляже, хотя они расположены в разных частях острова. Более серьезны ошибки в визовых требованиях. Летом российские туристы не попали в Северную Македонию после того, как ChatGPT сообщил им об отсутствии визы, хотя безвизовый режим отменили еще в 2022 году.

Похожая ситуация произошла с туристами из Испании, летевшими в Пуэрто-Рико: нейросеть верно указала, что виза не нужна, но путешественники не оформили электронное разрешение на въезд и не попали на рейс. Глава Travely Павел Неон связывает это с формулировкой запросов: пользователь не всегда знает, что спросить, а алгоритм ограничивается буквальным ответом. Еще одна проблема — неактуальные цены. Представитель «Русского экспресса» Анна Филатовская подчеркнула, что информацию от ИИ обязательно нужно перепроверять.