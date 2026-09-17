Чебоксарцы переходят на прямые договоры с «Т Плюс»: 10 домов уже платят напрямую

В сентябре жители 10 многоквартирных домов в Чебоксарах перешли на прямые договоры по отоплению с филиалом «Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии. Собственники зафиксировали решение в протоколах общих собраний, передает портал « АиФ-Чувашия ».

Прямые расчеты введены по адресам: улица Ардалиона Игнатьева, 7; Богдана Хмельницкого, 127/1; Гузовского, 3/1 и 17; Декабристов, 29; Короленко, 20; Ленина, 44; Пролетарская, 26; Хевешская, 17/1; Цивильская, 3.

Плата за тепловую энергию для новых клиентов вносится непосредственно поставщику с 1 сентября. Срок оплаты — до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Реквизиты, номер лицевого счета и контактные данные указаны в квитанциях.

Если индивидуальный прибор учета отсутствует, плата за горячую воду рассчитывается по нормативам. При передаче показаний счетчика начисление корректируется исходя из фактически использованных объемов.