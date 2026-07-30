Чебурашка, который спорит сам с собой: нейропсихолог объяснила, почему мы слышим то «Это не я», то «Ты где?»

Нейропсихолог Светлана Колобова в беседе с « Абзацем » объяснила феномен вирусного видео с игрушечным Чебурашкой, на котором люди слышат две разные фразы. По ее словам, все дело в способности мозга по-разному воспринимать частоты и достраивать нечеткий сигнал до знакомого смысла.

Специалист пояснила, что динамик игрушечного пианино выдает ограниченный диапазон частот, из-за чего звуки одновременно подходят и под фразу «Это не я», и под «Ты где?». Если мозг лучше улавливает низкие частоты, он слышит буквы «э» и «о», а если высокие — шипящие и гласные «ы» и «и». Между этими звуками существует фонетическая двусмысленность: например, «э» и «т» имеют общие шумовые всплески со звуками «г» и «д». Когда динамик убирает высокие частоты, разница между буквами стирается, и мозг сам додумывает недостающее — он всегда занимается тем, что достраивает зрительную и слуховую картинку до понятной. При повторном просмотре человек может услышать оба варианта, в зависимости от того, какой текст прочитал первым. Сам феномен не считается сбоем — это побочный эффект работы интеллекта.

«Мозг — это не микрофон, а предсказательная машина. Он всегда берет расплывчатые сигналы, накладывает на них самую вероятную смысловую модель. Получается некий эффект ожидания», — подытожила Колобова.

Если перед просмотром человек прочитал определенный текст, слуховой отдел подгонит звуки под этот шаблон. А если показать надпись на картинке уже во время воспроизведения, можно перестроиться прямо на ходу, хотя запись остается той же самой. Бедный звуковой сигнал заставляет слуховую кору искать стабильное решение, и мозг начинает колебаться между двумя гипотезами.