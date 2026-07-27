Чекап за полтора часа и пластика мирового уровня: как россияне превращают Корею в главный медицинский курорт

Южная Корея все чаще привлекает российских туристов не только K-pop и дорамами, но и возможностью совместить отдых с качественной медициной. Директор московского представительства Национальной организации туризма Кореи Юк Ген Ын в интервью РИА Новости отметила, что интерес россиян к стране становится более широким: помимо Сеула и поп-культуры путешественники активно интересуются региональными маршрутами, гастрономией, природой, традиционной культурой и оздоровительным отдыхом.

Россияне выгодно отличаются тем, что стремятся глубже узнать страну и совмещают в одной поездке экскурсии, отдых, покупки, гастрономию и заботу о здоровье.

Прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей пока нет, добраться можно с пересадкой, чаще всего через Китай. Единственный прямой путь — паром из Владивостока, что удобно для путешественников с большим багажом. Виза россиянам не нужна, гражданам от 18 до 64 лет требуется лишь электронное разрешение K-ETA, которое оформляется онлайн, действует три года и позволяет находиться в стране до 60 дней за один визит. При пересечении границы нужно иметь бронь в отеле и обратный билет.

Медицинский туризм остается одной из главных целей поездок. Корейские клиники активно применяют современные методы диагностики и лечения, имеют значительный опыт работы с иностранными пациентами и предлагают услуги с русскоговорящими координаторами и переводчиками. Международный отдел еще до вылета запрашивает выписки, снимки и анализы, после чего врач составляет предварительный план с консультациями, чекапами, сроками и стоимостью. Государственный портал Medical Korea объединяет информацию о зарегистрированных учреждениях и программах для иностранцев.

Комплексный чекап занимает около полутора часов: измеряются давление и состав тела, проверяются зрение и слух, берется кровь, делаются ЭКГ, рентген, гастроскопия с седацией и необходимые УЗИ. В женскую программу могут входить маммография и гинекологический осмотр. После обследования предоставляется ланч. Цены на диагностику сопоставимы с российскими, а во многих случаях ощутимо ниже.

Пластическая хирургия занимает особое место в корейской культуре. Клиники детально разбирают лицо по зонам, используют визуализацию результата, предлагают малоинвазивные методы и восстановительные программы. Основной поток иностранных пациентов принимает Сеул, где расположены крупнейшие университетские госпитали, онкологические и диагностические центры, а также клиники пластической хирургии, дерматологии, стоматологии и офтальмологии. Среди ключевых учреждений — Центр медицинского обследования Severance, больница Seoul Novos и офтальмологическая клиника Irium Eye.

Инчхон привлекает близостью к аэропорту и более демократичными ценами при равном качестве. Здесь выделяются больница Святой Марии Католического университета и Клиника пластической хирургии Elite. Восстановиться после процедур можно в велнес-центре Paradise Cimer. Пусан сочетает медицинские возможности — больницу университета Кошин, больницу университета Дон-А, клинику пластической хирургии She’s Plastic Surgery и велнес-центр SMB Wellness — с широкими пляжами, вечерними променадами, рыбными ресторанами, парками и буддийскими храмами.