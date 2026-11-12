Челюсть древнего зверя или игра природы? Почему сельчане молятся на находку

Need To Know: в Индии нашли камень с 18 «зубами» и начали ему поклоняться

Общество

В индийской деревне Патай штата Мадхья-Прадеш дети, игравшие у воды, нашли необычный камень — находка вызвала переполох среди местных жителей. Об этом сообщает Need To Know. По данным издания, массивный объект по форме напоминает челюсть огромного животного, из-за чего часть сельчан приняла его за священный и начала поклоняться.

У камня насчитывается 18 выступов, похожих на зубы: 11 расположены с одной стороны и 7 — с другой. Местные жители предположили, что под землей могут находиться останки неизвестного доисторического существа. Теперь необычным объектом займутся ученые: им предстоит выяснить, является ли находка настоящей окаменелостью или творением природы.

Таким образом, пока речь идет о предмете с необычной формой, который уже получил сакральный статус у части жителей, но научного заключения о его происхождении еще нет.

Читайте также

«Дискотеки больше не будет»: жители Серпухова через суд запретили соседке сдавать дом

«Дискотеки больше не будет»: жители Серпухова через суд запретили соседке сдавать дом

Недостаток солнечного света осенью влияет на самочувствие: как вернуть бодрость без лекарств

Недостаток солнечного света осенью влияет на самочувствие: как вернуть бодрость без лекарств

Двух россиян отправили под суд за участие в запрещенной секте

Двух россиян отправили под суд за участие в запрещенной секте

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

«Почти треть года»: в Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2027-м

«Почти треть года»: в Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2027-м

Топливный кризис: Дизель в Финляндии подорожал за год на 54,7%

Работа дорожников: предприятие Дороги Арктики ликвидировало последствия пурги

Дресс-код в Дохе: Российскую актрису посчитали слишком раздетой для ТЦ

Отель обещает тишину, а за окном стройка: как проверить гостиницу до оплаты номера

Отель обещает тишину, а за окном стройка: как проверить гостиницу до оплаты номера

Испанию охватила первая за 14 лет всеобщая забастовка: сотни тысяч людей вышли на улицы

Испанию охватила первая за 14 лет всеобщая забастовка: сотни тысяч людей вышли на улицы

Скользкий четверг и сырые выходные: в Подмосковье идет ледяной циклон

Скользкий четверг и сырые выходные: в Подмосковье идет ледяной циклон

Скат парализовал и едва не утопил российскую туристку во Вьетнаме

Скат парализовал и едва не утопил российскую туристку во Вьетнаме

Добавьте mosregtoday.ru в избранное