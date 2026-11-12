Челюсть древнего зверя или игра природы? Почему сельчане молятся на находку

В индийской деревне Патай штата Мадхья-Прадеш дети, игравшие у воды, нашли необычный камень — находка вызвала переполох среди местных жителей. Об этом сообщает Need To Know. По данным издания, массивный объект по форме напоминает челюсть огромного животного, из-за чего часть сельчан приняла его за священный и начала поклоняться.

У камня насчитывается 18 выступов, похожих на зубы: 11 расположены с одной стороны и 7 — с другой. Местные жители предположили, что под землей могут находиться останки неизвестного доисторического существа. Теперь необычным объектом займутся ученые: им предстоит выяснить, является ли находка настоящей окаменелостью или творением природы.

Таким образом, пока речь идет о предмете с необычной формой, который уже получил сакральный статус у части жителей, но научного заключения о его происхождении еще нет.