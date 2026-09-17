«Человек видел, что я улетаю, и просто уехал»: Армен Бежанян — о ДТП в Пермском крае и втором водителе
Актер Армен Бежанян: со мной все хорошо после ДТП в Пермском крае
Актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян рассказал «Абзацу», что чувствует себя хорошо после серьезного ДТП на трассе в Пермском крае. По его словам, он не пострадал, однако второй водитель не остановился и скрылся с места происшествия.
Бежанян пояснил, что в ГИБДД ему объяснили: доказать вину второго участника будет сложно из-за отсутствия прямого столкновения и видеорегистратора. Артист уточнил, что попытался обогнать идущую машину, но та резко вильнула, и ему пришлось дернуть руль влево. Автомобиль поменял траекторию и вылетел в кювет. Актер подчеркнул, что тяжело оставаться в такой ситуации, когда человек видел маневр и просто уехал, а в салоне могли быть дети или кому-то требовалась помощь.
Иномарка получила очень сильные повреждения. Бежанян считает, что дорогостоящий ремонт небезопасен: ресурс надежности автомобиля уже не тот, поэтому машину разумнее утилизировать, чтобы не подвергать риску других.