Актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян рассказал « Абзацу », что чувствует себя хорошо после серьезного ДТП на трассе в Пермском крае. По его словам, он не пострадал, однако второй водитель не остановился и скрылся с места происшествия.

Бежанян пояснил, что в ГИБДД ему объяснили: доказать вину второго участника будет сложно из-за отсутствия прямого столкновения и видеорегистратора. Артист уточнил, что попытался обогнать идущую машину, но та резко вильнула, и ему пришлось дернуть руль влево. Автомобиль поменял траекторию и вылетел в кювет. Актер подчеркнул, что тяжело оставаться в такой ситуации, когда человек видел маневр и просто уехал, а в салоне могли быть дети или кому-то требовалась помощь.

Иномарка получила очень сильные повреждения. Бежанян считает, что дорогостоящий ремонт небезопасен: ресурс надежности автомобиля уже не тот, поэтому машину разумнее утилизировать, чтобы не подвергать риску других.