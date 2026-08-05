«Чемоданная матрешка» из TikTok доведет до штрафа: пассажирам грозит €80 прямо на гейте

Популярный в TikTok лайфхак «чемоданная матрешка», с помощью которого путешественники рассчитывают сэкономить на багаже, может обернуться крупным штрафом прямо у выхода на посадку. Пассажиры вкладывают пустой чемодан в другой, регистрируют их как одно место, а на обратном пути используют малый чемодан в качестве ручной клади. Об этом пишет портал « Новосвят ».

Специалисты предупреждают, что подобная экономия часто приводит к финансовым потерям из-за строгого контроля габаритов и веса. Если малый чемодан не помещается в калибратор, авиакомпания выписывает штраф в размере до €80 прямо на гейте. Сотрудники аэропорта также вправе взвесить любую подозрительно тяжелую ручную кладь, включая надувные подушки, набитые одеждой. Эксперты настоятельно рекомендуют детально изучать правила провоза багажа конкретного перевозчика перед вылетом.

В качестве прецедента защиты прав пассажиров приводится недавнее решение Тверского областного суда, обязавшего туроператора выплатить клиенту свыше ₽868 тысяч за сорванный вылет: введение плана «Ковер» не было признано форс-мажорным обстоятельством.