Чемоданы прилетят отдельно: во Внуково снова потерялся багаж Turkish Airlines

Во Внуково 24 сентября возникли сложности с выдачей багажа у пассажиров Turkish Airlines, прибывших из Даламана. Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, часть вещей не прилетела вместе с туристами. Речь идет о двух рейсах — TK 3084A и TK 3178A. В авиакомпании заверили, что чемоданы доставят в Москву следующим бортом перевозчика; его посадка ожидается в 18:30.

Пассажиры смогут получить имущество несколькими способами: доставкой по адресу пребывания, отправкой в другой аэропорт либо самостоятельно — для этого нужно обратиться в круглосуточную комнату невостребованного багажа международных линий Внуково.

Отмечается, что подобные инциденты после рейсов Turkish Airlines из Турции в Москву случаются не впервые. Летом ситуация приобрела значительный масштаб: Минтранс России обсуждал ее с турецкими авиационными властями и представителями перевозчика.