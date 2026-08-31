Чемпион СССР по альпинизму выдвинул новые версии о пропаже Усольцевых в тайге

Пятикратный чемпион СССР по альпинизму, президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров в беседе с ТАСС выдвинул версию исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. По его мнению, Сергей Усольцев мог получить травму, упав между крупных камней, а жена не смогла оставить его одного и погибла от переохлаждения. Спасатели и волонтеры за все время поисков, включая июнь 2026 года, не нашли следов семьи.

История исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжает оставаться загадкой. Сергей и Ирина вместе с несовершеннолетней дочерью отправились в поход в Кутурчинское Белогорье в сентябре 2025 года. Точный маршрут семьи неизвестен. В момент их нахождения в горах резко испортилась погода — начались ветер и пурга.

Президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров предположил, что произошло с опытным походником и его семьей. Альпинист отметил: любой мужчина с таким опытом, как у Усольцева, при непогоде разворачивается и идет назад. То, что он этого не сделал, указывает на то, что он не мог двигаться.

«Сергею могло стать плохо или он получил травму. Например, между камнями поскользнулся, упал. Жена бросить его и уйти за помощью не смогла. Возможно, решила переночевать здесь, а завтра пойти за помощью. В результате получила переохлаждение», — пояснил Захаров.

По словам эксперта, спасатели и волонтеры обыскали все, но ничего не нашли. Значит, Усольцев мог сорваться в курумник — крупные камни, где тело найти крайне трудно. Захаров исключил версию, что семья могла заблудиться или уйти с тропы при непогоде.

Первые масштабные поиски с участием до 1,5 тыс. человек результатов не дали. Последние поиски проводились в июне 2026 года — они тоже не принесли следов. Следствие отрабатывало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Было опрошено более сотни свидетелей, но ответов на вопросы о судьбе семьи до сих пор нет.