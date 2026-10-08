Через 10 лет Черное море станет другим: климатолог предупредил о нашествии экзотических рыб

Климатолог Карнаухов: через 10 лет в Черном море появятся экзотические рыбы

Общество

Через десять лет в Азовском и Черном морях могут появиться экзотические рыбы, моллюски и ракообразные. Об этом Life.ru рассказал климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление воды расширяет круг видов, способных прижиться в этих акваториях, а морские перевозки помогают им преодолевать естественные географические барьеры.

Карнаухов отметил, что потепление может изменить не только морскую фауну, но и географию пляжного отдыха. Он допустил, что в будущем Черное море станет привлекательнее для туристов.

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