Через 10 лет Черное море станет другим: климатолог предупредил о нашествии экзотических рыб

Через десять лет в Азовском и Черном морях могут появиться экзотические рыбы, моллюски и ракообразные. Об этом Life.ru рассказал климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление воды расширяет круг видов, способных прижиться в этих акваториях, а морские перевозки помогают им преодолевать естественные географические барьеры.