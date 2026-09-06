Через 25 лет 60% взрослых будут толстыми: ученые назвали цифру, после которой мир уже не справится

К 2050 году почти 60% взрослого населения планеты и около трети детей могут столкнуться с лишним весом или ожирением, если правительства не примут срочных мер. Такой прогноз приводится в масштабном исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Авторы проанализировали данные из 204 стран и назвали избыточную массу тела одним из самых серьезных вызовов для мирового здравоохранения в XXI веке. За последние тридцать лет число людей с лишним весом выросло с 929 миллионов до 2,6 миллиарда. При сохранении нынешней динамики к 2050 году показатель может достичь 3,8 миллиарда.