«Через неделю — в ЗАГС»: Дмитрий Куклачев рассказал о первой женитьбе

Марина Куклачева — о бывшей своего мужа: родила темнокожего сына

Общество

Дрессировщик Дмитрий Куклачев, руководитель Театра кошек Юрия Куклачева, в интервью для проекта «Нетленка» рассказал, что впервые женился на цирковой артистке Кристине через неделю после знакомства. Родители были в шоке, узнав о бракосочетании, передает «Абзац».

По словам Куклачева, они работали вместе в одной программе и просто дружески общались. Однажды, когда родители уехали на гастроли, ему позвонила Кристина и попросила приехать — в тот день у нее умерла бабушка. Отношения завязались, и через неделю пара отправилась в ЗАГС. Расписались спонтанно. Родители Кристины не приняли брак, а родители Дмитрия были в шоковом состоянии.

Семейная жизнь продлилась недолго. Через несколько месяцев после свадьбы Куклачев познакомился с нынешней супругой Мариной, к тому времени пара уже не жила вместе. Марина Куклачева рассказала, что Дмитрий недавно встретил бывшую жену в Сочи. У Кристины родился темнокожий сын. Марина предположила, что бывшая жена Дмитрия не замужем и живет с родителями, подчеркнув, что это ее личное дело. Также она отметила, что Кристина сохранила свою фамилию, так как дорожит цирковой родословной.

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