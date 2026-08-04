Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил надежду на строительство храма Святой Екатерины в обозримые годы, однако конкретных обещаний о начале возведения не дал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

В субботу в Екатеринбурге отмечался День города. После молебна у часовни Святой Екатерины мэр заявил, что рассчитывает начинать празднование в последующие годы с молитвы уже в новом храме, предположив, что это может произойти через три-четыре года. В пресс-службе администрации пояснили, что градоначальник не давал никаких обещаний, а лишь высказал надежду на строительство в будущем.

Вопрос о возведении храма Святой Екатерины обсуждается в Екатеринбурге несколько лет, и главное внимание уделяется выбору места. По последним данным, на основе общегородского опроса решено строить храм на территории бывшего Приборостроительного завода.