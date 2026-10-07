Чернянская молодежь вернулась с Кавказа: что поразило их в Чечне и Ингушетии?

«Приосколье»⁠: чернянская молодежь вернулась из поездки по Чечне и Ингушетии

Общество

Девять молодых специалистов из бюджетной сферы Чернянского округа Белгородской области вернулись из пятидневной поездки по Северному Кавказу. Путешествие прошло в рамках программы «Больше, чем путешествие». Участники посетили Чеченскую Республику и Ингушетию, где познакомились с культурным наследием и природой региона, передает «Приосколье»⁠.

В программу вошли экскурсии по горным маршрутам и к водопадам. Особое впечатление на делегацию произвела этнографическая деревня Шира-Котар, где молодые люди узнали о традиционных ремеслах и быте местных жителей. Также участники побывали в древнем городище Хой и природном заповеднике Эрзи, что позволило им прикоснуться к многовековой истории этих мест. Поездка подарила новые знания о традициях и обычаях народов Кавказа.

Возможность отправиться в путешествие появилась благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» и программе «Больше, чем путешествие». Молодые люди выразили признательность организаторам и региональному министерству по делам молодежи за шанс ближе познакомиться с историческим и культурным наследием страны.

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