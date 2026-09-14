Черноморские курорты России рухнули в цене почти на 20%: пока Турция и Египет дорожают, отдых дома становится выгоднее

По данным Росстата, в августе 2026 года стоимость отдыха на черноморских курортах России снизилась почти на 20%. Одновременно зарубежные направления заметно подорожали — сильнее всего страны Юго-Восточной Азии, Египет и Турция, передает KONKURENT .

Отдых на российских черноморских курортах подешевел на 19,7%. Снижение затронуло и другие виды внутреннего туризма: речные круизы потеряли в цене 7%, путевки в пансионаты и дома отдыха — 5,1%, отдых в санаториях — 2,4%. Проживание в гостиницах от двух до пяти звезд подешевело на 1,5–1,8%, в хостелах — на 1%. Экскурсионные поездки по стране стали доступнее на 0,9%.

С зарубежными путешествиями ситуация обратная. Роста цен удалось избежать только при поездках в Беларусь и страны Закавказья. Отдых в Юго-Восточной Азии подорожал сильнее всего — на 8,8%. Туры в Египет выросли на 7,2%, в Турцию — на 5,8%. Путешествия в Среднюю Азию и Китай подорожали на 5,4% и 4% соответственно.