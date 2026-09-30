Черный список для дебоширов: год без перелетов за первое нарушение и три — за повторное

Минтранс поддержал законопроект о расширении черных списков авиапассажиров

Общество

Минтранс поддержал законопроект о расширении оснований для внесения авиапассажиров в черные списки за нарушения на борту. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новые нормы помогут повысить безопасность и комфорт во время перелетов.

При первом нарушении предлагается ограничивать возможность авиаперевозки на год, при повторном — на три года. Решение о включении в реестр будут принимать только при официально зафиксированном правонарушении либо невыполнении требования командира воздушного судна.

Также планируется наладить обмен информацией между авиакомпаниями. Это позволит распространить ограничение на других перевозчиков и не даст нарушителю обойти запрет, купив билет у другой компании. При этом законопроект предусматривает случаи, когда отказать человеку из реестра в перелете будет нельзя: возвращение в Россию при отсутствии иного способа добраться до страны, депортация без альтернативного маршрута, поездка на лечение или обратно, сопровождение человека с ограничениями здоровья к месту лечения, а также следование на похороны члена семьи или близкого родственника.

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