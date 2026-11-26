Черная одежда на похоронах является общественным обычаем, а не церковным правилом. Об этом рассказал настоятель храмового комплекса в Нижегородском кремле священник Андрей Бандин, передает ИА « Ель ».

По словам отца Андрея, христианское отношение к смерти отличается от светского: завершение земной жизни в вере считают началом нового этапа существования. Он сравнил момент смерти с появлением человека на свет и отметил, что главное — духовная готовность к встрече с Богом. Черный цвет, традиционно связанный с трауром, не должен становиться обязательным атрибутом похорон, подчеркнул Бандин.

Священник призвал родственников сохранять надежду и воспринимать уход близкого через веру в вечную жизнь. Важнее, по его мнению, думать не о цвете одежды, а о духовной стороне прощания и молитве за усопшего.