Четверо дорожников поймали ребенка на одеяло из окна горящей квартиры: «Как не помочь?»

Один из мужчин рассказал, что коллега крикнул о пожаре в квартире, и они сразу побежали за ним. В окне они увидели женщину и девочку лет пяти-семи, которые кричали и просили о помощи, потому что не могли выйти из-за дыма. Соседи быстро бросили вниз одеяло. Растянув его, четверо мужчин успешно поймали девочку — мама помогла ей спрыгнуть. Саму женщину и собаку спасли, выломав дверь в квартиру. Счет шел на минуты, квартира была заполнена дымом.