Кота по кличке Айзек, пропавшего после обрушения жилого дома в Бруклине, нашли живым спустя четыре дня поисков. Об этом сообщает New York Post. Спасенного питомца передали его юной хозяйке Зарии Коулман.

Трагедия произошла 11 ноября на Флэтбуш-авеню: в результате разрушения здания погибли восемь человек, в том числе как минимум двое детей, еще 19 получили ранения. Причины случившегося пока не установлены, однако известно, что неподалеку находилась строительная площадка, где до этого демонтировали одноэтажное строение.

Поисковая операция продолжалась несколько дней. Спасатели обнаружили животное в шкафчике под кухонной раковиной. Зария хотела сама разыскать любимца, но ее не допустили к месту происшествия, поэтому к поискам подключились местные жители: они осматривали территорию, надеясь найти испуганного кота. Все это время Айзек находился под обломками без еды и воды. После спасения его передали хозяйке, сейчас животное получает необходимую ветеринарную помощь.

Таким образом, история спасения кота стала единственной светлой нотой на фоне трагедии: пока устанавливаются причины обрушения, живой питомец вернулся к своей семье.