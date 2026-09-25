Четыре из восьми: во Владимирской области вышла из строя половина ангиографов

Во Владимирской области сложилась критическая ситуация с оказанием кардиологической помощи: из восьми ангиографов в регионе вышли из строя четыре. Об этом сообщает издание « Томикс ». По данным источника, из-за неисправности оборудования пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями начали получать отказы в необходимых исследованиях и лечении.

Проблема возникла еще в мае 2026 года. Тогда в горбольнице № 4 Владимира главный врач Владимир Савинов издал приказ № 207 от 13 мая «Об изменении структуры учреждения, закрытии структурного подразделения и сокращении штата и численности». Позже, 22 мая, появился приказ № 221, который не отменял предыдущее решение, а лишь приостанавливал его действие «до получения согласования из минздрава Владимирской области». В региональном минздраве ситуацию объясняли плановым ремонтом оборудования.

Вице-губернатор Владимир Куимов прокомментировал ситуацию, заявив, что оборудование в больнице № 4 было закуплено давно, поэтому ангиографический аппарат отправили на ремонт. Он назвал это временной мерой и подчеркнул, что вопрос о закрытии учреждения, сокращении персонала или ставок не стоит. Впоследствии Владимир Савинов добровольно ушел с должности.

Позже вышел из строя четвертый ангиограф — в Областной клинической больнице. Помимо этого, неисправны аппараты в больнице № 4 Владимира и в Александровской ЦРБ № 3. В публикации отмечается, что вице-губернатор Куимов и областной минздрав продолжают работу, не комментируя масштаб проблемы.

На данный момент помощь сердечникам Владимирской области можно получить в учреждениях с работающими ангиографами: в областном клиническом центре экстренной медицинской помощи (бывший «Красный крест» во Владимире), в Центральной районной больнице № 2 (округ Муром), в Центральной городской больнице (Ковров) и в частном «Первом клиническом медицинском центре» (Ковров).