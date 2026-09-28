Четыре новых случая загрязнения сельхозземель на Сахалине: что нашли в почве?
Сахалинский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выявил четыре случая загрязнения земель
С 18 по 25 сентября специалисты Сахалинского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» исследовали почвенные образцы и обнаружили четыре новых случая техногенного загрязнения сельскохозяйственных земель. Два несоответствия касаются санитарно-бактериологических показателей, еще два — содержания нитратов. Такие результаты могут указывать на загрязнение почвы биологическими отходами или сточными водами, передает «АСТВ».
С начала года специалисты провели 102 исследования 23 образцов почвы и получили 24 положительных результата. Отдельно по техногенному загрязнению плодородного слоя выполнено 50 исследований, из них 17 оказались положительными. Еще 52 исследования касались агрохимических показателей — содержания фосфора, калия, уровня pH и гумуса; здесь зафиксировано семь несоответствий. Результаты переданы в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер.