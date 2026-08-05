«Четырграм» закрыт, Бельский ушел в футбол: почему петербургские депутаты массово удалили соцсети

Вечером 4 августа петербургские депутаты и кандидаты в Законодательное собрание и Госдуму начали массово менять или удалять свои аккаунты в социальных сетях. Часть чиновников переименовала страницы, часть — полностью закрыла или удалила профили в Telegram, «ВКонтакте» и других платформах.

Среди тех, кто изменил названия каналов, оказались вице-губернатор Владимир Омельницкий, депутат Госдумы Виталий Милонов и депутат Андрей Рябоконь. Некоторые оппозиционные политики также сменили названия своих ресурсов. Telegram-канал Дениса Четырбока «Четырграм» стал частным, так же поступила и Наталия Астахова. Спикер Заксобрания Александр Бельский удалил свой канал в Telegram, его профиль исчез из «Макса» и «ВКонтакте», остался только канал «О футболе в Питере», который он ведет для души.

По предварительной информации, причиной массовых изменений мог стать указ свыше. В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы.