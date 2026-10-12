Священник Русской православной церкви назвал чревоугодие одним из самых тяжелых грехов и объяснил, как верующим ему противостоять. По его словам, эта страсть стоит первой среди плотских и может становиться источником других. Об этом сообщает ИА « Кулик » со ссылкой на дзен-канал «Святые места».

Священнослужитель отметил, что данные Богом телесные способности могут искажаться: обычные потребности превращаются в сильное желание и становятся страстью. Чтобы не поддаваться чревоугодию, он советует не сосредоточиваться постоянно на еде и помнить о смертности человека. Каждому придется отвечать за то, что он не смог устоять перед искушением.

Бороться с этой привычкой, как считает священник, следует постепенно. Иначе срывы могут стать постоянной частью попыток справиться с грехом. Еще одна рекомендация — есть только во время приема пищи, не перекусывая за пределами завтрака, обеда и ужина. Это не означает, что нужно отказываться от походов в гости: важно соблюдать меру в еде.