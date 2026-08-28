Что делать в день причастия, чтобы не потерять благодать: священник дал простые, но строгие советы
Протоиерей Никольский: в день причастия нужно хранить сердце от лишнего
Протоиерей Александр Никольский объяснил, как православному верующему следует проводить день после причастия. По его словам, в этот день важно сохранять благоговение и стараться меньше рассеиваться, передает ИА «Кулик».
Священник советует беречь сердце от лишних впечатлений и направлять жизнь в христианское духовное русло. Для этого стоит больше читать Евангелие и духовную литературу, а от развлекательных вещей лучше воздержаться. По мнению отца Александра, причастие требует претворения в жизнь: его принимают не формально, а ради спасения души. Через таинство душа должна освобождаться.