Что еще скрывали следы в «Крокусе»? Стало известно, как террористы добивали своих жертв

Некоторые жертвы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" были добиты прикладами от автоматов. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Из показаний эксперта следует, что при осмотре трупа одного из потерпевших было обнаружено, что в механизме образования его черепно-мозговой травмы имели место удар и соударение мягких тканей и костей черепа, их деформация и последующее разрушение.

Причиной появления раны стало ударное воздействие тупой поверхности твердого предмета. Исходя из формы ушибленной раны, она была нанесена предметов, имевшим ограниченную относительно зоны контакта травмирующую поверхность, не исключено, что это был приклад автомата, говорится в показаниях эксперта. Аналочный вывод был сделан и при осмотре других тел погибших в "Крокусе".

Ранее сообщалось о том, что причастная к теракту в «Крокусе» банда отправляла оружие в РФ под видом духовок.