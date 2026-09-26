Что исчезнет с полок с 1 октября: кондитерка, пластик и дешевые гаджеты под запретом

В России с 1 октября 2026 года ужесточат требования к продуктам

Общество

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу комплекс регуляторных требований, направленных на защиту здоровья граждан и снижение экологической нагрузки. Реформа охватит пищевую промышленность, производство упаковки и сегмент бытовой электроники. Одним из следствий станет сокращение ассортимента в магазинах: часть привычных позиций не выдержит обновленных требований.

Сильнее всего изменения затронут кондитерский рынок. Под запрет попадут изделия с искусственными красителями, синтетическими ароматизаторами и консервантами, признанными потенциально опасными. Одновременно ужесточаются требования к содержанию трансжиров и пальмового масла низкого качества. Производителям тортов, печенья и аналогичной продукции придется кардинально пересмотреть рецептуры, а некоторые торговые марки могут вовсе уйти с рынка.

Агропромышленные предприятия столкнутся с принципиально иным режимом надзора за мясом и молочной продукцией. Партии с превышением допустимых показателей антибиотиков или гормонов роста будут изыматься в обязательном порядке, без исключений. Отраслевые эксперты считают эту меру реальным механизмом обеспечения безопасности питания, а не декларативной нормой.

Отдельный блок ограничений касается упаковки. Реализация широкого перечня изделий из неперерабатываемого пластика — одноразовых стаканов, тарелок и сопутствующей тары — окажется под запретом. Производителям предстоит в сжатые сроки переориентироваться на бумагу, картон и биоразлагаемые материалы. Это напрямую затронет сегмент еды навынос, облик которого заметно изменится.

Рынок потребительской техники также ждет чистка: устройства, не подтвердившие соответствие обновленным критериям электробезопасности и энергоэффективности, выведут из оборота. В первую очередь речь о дешевых гаджетах сомнительного происхождения, эксплуатация которых сопряжена с риском возгорания или поражения током. Аналитики предупреждают о вероятном удорожании сертифицированной техники из-за сокращения конкурентного предложения.

Специалисты подчеркивают: временное сужение ассортимента — неизбежная составляющая перехода к более высоким стандартам качества. Потребителям рекомендуют заранее выработать привычку изучать маркировку товаров и осознанно подходить к выбору. С октября 2026 года эти навыки приобретут особую практическую ценность.

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