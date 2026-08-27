Что на самом деле происходит с душой на 3, 9 и 40 день после смерти: священники описали путь, о котором молчат

В православной традиции существует представление о том, что душа усопшего в первые сорок дней проходит особый путь, в течение которого решается ее дальнейшая участь. О том, что происходит на третий, девятый и сороковой день после смерти, рассказали священнослужители.

Согласно церковному учению, после разлучения с телом душа продолжает существовать. В первые два дня она особенно остро ощущает скорбь и нуждается в молитвенной поддержке близких. На третий день, когда совершается погребение, душа возносится на небо. Следующие шесть дней она пребывает в раю, где ангелы показывают ей жизнь праведных душ и просят Бога о спасении усопшего.

С девятого по сороковой день душа видит страдания грешников в аду. Этот период считается особенно тяжелым, поэтому родным важно молиться, посещать храм, устраивать поминальный обед и просить священника помянуть человека на литургии.

На сороковой день определяется дальнейший путь души и начинается ее загробная жизнь. Однако молитвы близких не должны прекращаться и после этого: они помогают душе обрести покой. Об этом сообщает ИА «Кулик».