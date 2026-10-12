Что нельзя делать на кладбище: Церковь перечислила ошибки, ведущие к греху

ИА ЕЛЬ: Церковь перечислила ошибки, которые грозят грехом на кладбище

Общество

Православным верующим напомнили о правилах поведения на кладбище и перечислили действия, которые противоречат церковной традиции. Об этом сообщает ИА ЕЛЬ.

В первую очередь приходящим следует уважительно относиться к царству мертвых и ухаживать за могилами. Деревянный крест, установленный после похорон, считается временным: спустя год его принято менять на постоянный камень. Выбрасывать крест нельзя — его закапывают рядом с могилой или сжигают, а пепел развеивают.

При оформлении захоронения в РПЦ советуют избегать излишней роскоши. Главное — молитва и духовное поминовение усопшего, а не дорогой памятник. Могилу можно украсить живыми цветами спокойных оттенков; небольшая скамейка и невысокая ограда допустимы, если это разрешено правилами кладбища.

Не следует на кладбище распивать алкоголь и устраивать застолья, оставлять на могилах сладости и продукты. В Русской православной церкви подчеркивают: такие действия не соответствуют православной традиции поминовения. Главное при посещении — уважение к умершим, уход за могилой и молитва.

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