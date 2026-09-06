Ученые объяснили, какие температуры действуют в открытом космосе и можно ли там замерзнуть. Тепло определяется скоростью движения атомов и молекул: в нагретых телах они движутся быстро, в холодных — медленно. Как пишет ИА « ЕЛЬ », температура в космосе составляет примерно минус 270,45 градуса Цельсия.

Тепло от Солнца в космосе практически не задерживается, поскольку там очень мало атомов. На Земле энергия сохраняется в воде, воздухе и на поверхности, а в космическом пространстве такой среды нет. Если человек окажется в открытом космосе без защиты, он погибнет не от холода, а от нехватки кислорода. Снаружи МКС холод колеблется от минус 157 до минус 121 градуса.

При полете на корабле сторона, обращенная к Солнцу, сильно нагревается. Тем не менее человечество научилось учитывать эти особенности и осваивать космос.