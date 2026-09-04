Что скрывают от туристов в Абу-Даби: 5 неочевидных мест, которые советуют местные жители вместо стандартных экскурсий

Жители Абу-Даби назвали места, которые редко попадают в путеводители, но заслуживают внимания туристов. В список вошли остров Худайрият, парк Масдар-Сити, мангровый парк Eastern Mangrove Park, набережная у Marina Mall и район Мина Заед, передает портал « Русские Эмираты ».

На острове Худайрият местные советуют встречать закат у воды. Парк Масдар-Сити подходит для прогулок в прохладное время года, а Eastern Mangrove Park — для неспешных маршрутов среди мангровых зарослей. Набережную у Marina Mall называют местом для спокойного отдыха. В районе Мина Заед путешественникам рекомендуют заглянуть на рыбный, фруктово-овощной и финиковый рынки.

Кроме того, жители выделяют жилой район Аль Мушриф, остров Аль Майя, районы Халифа-Сити, Аль Раха и остров Саадият. По их мнению, эти локации позволяют увидеть повседневную жизнь города, погулять вдали от крупных достопримечательностей и отдохнуть у воды. Отдельно упоминаются район Аль Мунира с кафе и ресторанами и набережная Yas Marina.