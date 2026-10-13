Что за объект завис над Челябинском? Жители гадают: комета, ракета или метеорит?

Очевидцы заметили ярко светящийся объект в небе над Челябинском

Общество

В ночь с 12 на 13 октября жители Челябинска и окрестностей заметили в небе ярко светящийся объект. Южноуральцы делятся снимками в соцсетях и пытаются понять, что это было.

Для метеорита объект двигался слишком медленно: он надолго завис в небе, оставляя за собой пламенный хвост. Энтузиасты астрономии выяснили, что в октябре с Земли можно наблюдать комету 161P/Хартли-IRAS. Однако она должна иметь зеленоватый оттенок и едва заметный хвост — это совсем не то, что видели жители региона. Многие заподозрили, что летит ракета, но сведений о недавних космических запусках не нашли. Самые оптимистичные челябинцы не стали упускать возможность и просто загадали желание на «падающую звезду».

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