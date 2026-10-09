Чума в Иркутской области: слухи не подтвердились, пандемия маловероятна

Врач Еделев: слухи о вспышке чумы в Иркутской области не подтвердились

Общество

Слухи о вспышке чумы в Иркутской области не подтвердились после проведенных исследований. Об этом изданию РЕПОРТЕРЫ заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По его словам, сообщения о массовой угрозе распространялись в Telegram-каналах. В больницу под Иркутском поступила 28-летняя женщина с пневмонией.

Изначально ей диагностировали COVID-19 и поместили в реанимацию, однако пациентка умерла. После того как выяснилось, что она работала в научном институте, в соцсетях начали писать о возможной пандемии. Позднее карантинные меры в больнице отменили, и учреждение вернулось к обычной работе.

Еделев объяснил, что чума действительно встречается в некоторых регионах России, где обитают грызуны и блохи. Однако это бактериальная инфекция, для лечения которой существуют эффективные антибиотики. Врач также рассказал о российских разработках для борьбы с другими инфекциями — в частности, о ПЦР-тесте на корь и вакцинах против брюшного тифа, а также о предложении поделиться опытом с США.

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