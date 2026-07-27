«Да будет воля твоя, а не моя»: священник объяснил, как молиться о муже, чтобы не остаться одной

По словам батюшки, молиться о личном счастье можно Господу Иисусу Христу, святым Николаю и Спиридону, святой Матроне, Блаженной Ксении Петербургской, а также святым благоверным князьям Петру и Февронии. При этом он подчеркнул, что дароподавателем всех благ в православии считается Всевышний, а святые выступают сомолитвенниками, приумножающими силу прошения. Обращение к конкретному святому не означает, что он отвечает исключительно за одну сферу жизни, — к нему можно приходить и с другими нуждами. Главное в молитве — не диктовать Богу свои условия, а рассказать о беде и произнести: «Да будет воля твоя, Господи». При этом нельзя уподобляться Емеле на печи и ждать чуда, ничего не предпринимая. Необходимо действовать, молиться своему ангелу-хранителю и близким по духу святым, помня, что они молятся вместе с человеком.

Отец Владислав также напомнил, что Господь не исполняет роль свахи и не решит проблему, если женщина сама не делает шагов. Задача Бога — благословить любой выбор и помочь найти того мужчину, с которым она продолжит праведный путь.