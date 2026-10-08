Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT предупредил, что резкое падение давления у человека с привычными нормальными показателями может указывать на серьезные нарушения.

По его словам, низкое давление иногда бывает индивидуальной нормой, однако в ряде случаев требует медицинской помощи. Кондрахин отметил: если после нормального давления показатели резко упали, это повод обратиться к врачу, поскольку за низким давлением может стоять патология сердца, мозга, почек или легких. Он назвал 90/60 минимальным показателем, на который еще можно закрыть глаза, а все, что ниже, считается плохим.

Пониженные показатели могут сопровождать инфаркт или состояние после него, инсульт, хроническую сердечную недостаточность, передозировку препаратов от давления и последствия травмы головы. Временно снизить давление способен недостаток жидкости, а физиологически невысокие показатели встречаются у некоторых детей, женщин и людей хрупкого телосложения.

Повышенное давление, напротив, нередко годами остается незаметным. Врач-терапевт, кардиолог Надежда Кесян рассказала «Чемпионату», что на проблемы могут указывать утренняя тяжесть в затылке, мелькание точек перед глазами, пульсирующий шум в ушах, необъяснимая слабость и нарушения сна. Поэтому взрослым следует регулярно контролировать показатели.