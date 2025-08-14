Дефицит кадров в российских санаториях достиг уровня 30–40%

Издание сослалось на подсчеты, которые сделали в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Михаил Данилов, медицинский директор этой организации, утверждает, что в число наиболее дефицитных специальностей попал средний медперсонал, врачи ряда узких специализаций, а также работники пищеблока. При этом дефицит выражен острее, чем в целом у гостиничной отрасли, поскольку санаторной сфере требуется больше работников. Усугубило ситуацию открытие новых частных санаториев, куда стали уходить люди со своих старых мест. В особенности это касается медработников, у которых работа в такой сфере считается менее престижной. Также влияет на дефицит отток населения из небольших населенных пунктов, где, как правило, и располагаются санатории.

«В санатории не менее трети от общего количества сотрудников составляют медицинские работники», — указал Данилов.

ПО оценке специалистов, проблема нехватки работников существует у 60% санаторных учреждений. При этом у некоторых из них дефицит может не ограничиваться средним уровнем 30%, а доходить до 40%, а где-то даже и до 50%.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, можно ли отказаться от уже выделенной санаторно-курортной путевки. Если жителю поступило уведомление о распределении путевки, ему необходимо в течение пяти рабочих дней дать согласие на получение путевки или отказаться от нее. В случае отказа необходимо оформить соответствующее заявление не позднее семи рабочих дней до начала срока действия путевки.