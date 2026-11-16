«Декорации» вместо мегаполиса: что жители Владивостока рассказывают о поездках в КНДР

Туристы из Владивостока рассказали, что в городах КНДР не размещают рекламу

Общество

Жители Владивостока стали чаще посещать Северную Корею на фоне упрощения условий для поездок. После возвращения из КНДР путешественники описывают страну как непривычно тихое и чистое место, передает «Общественная служба новостей».

Добраться туда можно через наземный пункт пропуска в Хасанском районе или самолетом, однако компании организуют поездки только по заранее согласованным маршрутам — самостоятельно гости по стране не передвигаются. Программа включает музеи, парки, набережные и памятники.

Города КНДР выглядят для приезжих как декорации: на широких проспектах почти нет автомобилей, монументальные здания выделяются на фоне пустых улиц, рекламы и вывесок власти не размещают, а газоны всегда выглядят ухоженно.

Поездка требует подготовки. Туристы оформляют визу через оператора, правила ограничивают съемку на улицах и объектах, мобильная связь и интернет работают с перебоями, поэтому путешественники берут наличные и необходимые вещи с запасом. Местные жители, по отзывам, ведут себя вежливо и дисциплинированно. Такой формат поездки туристы называют познавательным, а не развлекательным, отмечая спокойный ритм жизни и контраст с привычной городской средой.

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