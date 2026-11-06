Дело из психбольницы, женский череп и рассвет: как церковь исследовала останки Афанасия Орловского

Митрополит Орловский и Болховский Тихон рассказал, что при подготовке к прославлению блаженного Афанасия Орловского удалось найти его личное дело из психиатрической больницы. Записи врачей, сохранившиеся в документах, помогли церковной комиссии лучше понять обстоятельства жизни подвижника и подготовить дополнительные основания для прославления его как исповедника. Об этом владыка сообщил в интервью, посвященном истории Афанасия Сайко и обретению его останков, передает портал « Орловские новости ».

По словам митрополита, блаженного содержали в психиатрической больнице насильно, поэтому свидетельства медиков, оценивавших его не с церковной, а с профессиональной точки зрения, были для исследователей особенно важны. Останки Афанасия Сайко обрели 3 августа на Крестительском кладбище: работы шли ранним утром, на могиле обнаружили большой камень, который, по предположению специалистов, повлиял на сохранность останков. Череп сначала вызвал сомнения — антрополог допустил, что он может принадлежать женщине. Сохранились останки лишь частично: четыре крупные кости ног, отдельные мелкие кости, фрагменты ткани и мягких тканей.

«Нельзя судить о святости человека по степени сохранности его останков. Мощи — это останки человека, который жил на земле, трудился, молился, переносил скорби и стремился ко Христу», — отметил владыка.

Священный синод причислил Афанасия Сайко к лику исповедников 14 мая 2026 года, а 15 октября патриарх Кирилл благословил считать обретенные останки святыми мощами. Днем их обретения — 3 августа — установлена дата епархиального почитания.