HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с « Абзацем » заявила, что отсутствие признания и похвалы со стороны руководства может стать причиной ухода сотрудников из компании. По ее словам, это не просто личная обида, а обоснованный с точки зрения психологии фактор, который ведет к выгоранию и потере мотивации.

Эксперт пояснила, что понимание собственной ценности и признание заслуг — базовая потребность человека. Это один из ключевых уровней мотивации и подтверждение компетентности, особенно для молодых специалистов в профессиях с высокой неопределенностью. Похвала снижает тревожность и риск выгорания, а при отсутствии обратной связи люди начинают додумывать, что повышает стресс и истощает быстрее, чем сама нагрузка. Исследования показывают: регулярная конкретная похвала заметно повышает вовлеченность, а ее нехватка — один из частых драйверов текучести кадров.

Лоикова уточнила, как часто нехватка признания становится решающим поводом для смены работы. По ее данным, это касается от 30 до 50% сотрудников в зависимости от отрасли и возраста. В IT, креативной индустрии, маркетинге и продажах фактор ощущается особенно остро, но и производство не исключение. Особенно критично отсутствие похвалы на испытательном сроке: в первые три–шесть месяцев сотрудник испытывает стресс и нуждается в четком подтверждении, что он вписался в коллектив и все делает правильно.

Слова признательности также важны после завершения сложного проекта или в кризисные периоды, когда нагрузка и неопределенность растут. Особенно в этом нуждаются представители профессий с отложенным результатом — разработка, исследования, юриспруденция, где без регулярного отклика быстро теряется ощущение прогресса. Для поколения Z и молодых миллениалов частая и прозрачная обратная связь — не каприз, а сформированная в цифровой среде привычка.

Лоикова заключила, что под похвалой необязательно подразумеваются торжественные речи. Сотрудникам нужна своевременная, конкретная и адресная обратная связь. Важно регулярно общаться с руководителем один на один и слышать, что сильные стороны и прогресс замечают.