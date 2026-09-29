Депрессию будут лечить током? Минздрав разрешил электросудорожную терапию

Минздрав России разрешил лечить тяжелую депрессию электричеством в ХМАО

Общество

Министерство здравоохранения России разрешило применять электричество для лечения депрессии. Как сообщает ТАСС, в перечень методов вошли электропунктура, акупунктура токами крайне высокой частоты, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, электросудорожная терапия, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия. Предполагается, что воздействие током поможет стимулировать правильную работу мозга.

Врач-психиатр Ксения Данилова из Югры прокомментировала нововведение. Она напомнила, что электросудорожную терапию применяли с 1930-х по 1980-е, считая ее эффективной, однако методику давно не использовали, поэтому у современных специалистов нет соответствующего опыта. Данилова назвала метод достаточно жестким: остается неясным, что произойдет с корой мозга после спровоцированного электричеством приступа, и неизвестно, выпускается ли еще нужное оборудование. При этом она допустила применение такой терапии для пациентов с клинической депрессией, находящихся в стационаре.

Новый стандарт не означает, что всех людей с депрессией будут лечить током — это крайняя мера. По оценкам Минздрава, методика затронет в среднем 95 пациентов из 100 тысяч. Ранее «Вестник Сургутского района» сообщал, что зрелые жители Сургута стали страдать от депрессии в 4,5 раза чаще.

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