Депрессию будут лечить током? Минздрав разрешил электросудорожную терапию

Врач-психиатр Ксения Данилова из Югры прокомментировала нововведение. Она напомнила, что электросудорожную терапию применяли с 1930-х по 1980-е, считая ее эффективной, однако методику давно не использовали, поэтому у современных специалистов нет соответствующего опыта. Данилова назвала метод достаточно жестким: остается неясным, что произойдет с корой мозга после спровоцированного электричеством приступа, и неизвестно, выпускается ли еще нужное оборудование. При этом она допустила применение такой терапии для пациентов с клинической депрессией, находящихся в стационаре.

Новый стандарт не означает, что всех людей с депрессией будут лечить током — это крайняя мера. По оценкам Минздрава, методика затронет в среднем 95 пациентов из 100 тысяч. Ранее «Вестник Сургутского района» сообщал, что зрелые жители Сургута стали страдать от депрессии в 4,5 раза чаще.