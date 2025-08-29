Депутат Горелкин предрек скорое сокращение числа мессенджеров в России

Мессенджер WhatsApp* в скором времени потеряет свою аудиторию среди российских пользователей и повторит путь некогда популярного Viber. Таким мнением в подкасте «Законный вопрос» поделился первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ Антон Горелкин.

По его словам, в России будут параллельно развиваться два основных сервиса — Telegram и отечественный MAX. По прогнозам депутата, именно MAX со временем займет лидирующие позиции, а доля пользователей Telegram незначительно сократится.

Горелкин отдельно отметил, что полная блокировка Telegram в России является неэффективным решением, которое сопряжено с многочисленными негативными последствиями

«Это должна быть история с двусторонним движением: государство видит, что это не очень эффективно, но не надо государство провоцировать», — отметил он.

В июле депутат уже заявлял о возможном уходе WhatsApp с российского рынка, поскольку сервис с большой вероятностью будет включен в перечень программного обеспечения (ПО) из недружественных стран.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все московские школы с 1 сентября будут пользоваться чатами исключительно в мессенджере MAX.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.