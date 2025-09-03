Депутат Немкин опроверг слухи о шпионских функциях мессенджера MAX

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин опроверг распространяющиеся слухи о том, что российский мессенджер MAX ведет себя как шпионская программа, и подробно объяснил, к каким данным приложение запрашивает доступ. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский мессенджер MAX не представляет угрозы для конфиденциальности пользователей и запрашивает исключительно те разрешения, которые необходимы для его базового функционала. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Антон Немкин, комментируя распространившиеся в сети тревожные слухи.

Парламентарий подчеркнул, что приложение работает в рамках стандартных правил и не может скрытно внедряться в систему без прав разработчика ОС. Для сравнения он привел статистику: MAX запрашивает 63 разрешения, в то время как у WhatsApp их 85, а у Telegram — 71. Каждый запрос на доступ к камере, микрофону или геолокации сопровождается пояснением, и окончательное решение всегда остается за пользователем.

Немкин также опроверг информацию о том, что в мессенджере используется искусственный интеллект для анализа переписки. Гарантией безопасности выступает многоуровневый контроль со стороны как самого разработчика, так и площадок распространения приложений.

Ранее сообщалось о том, что сотовые операторы начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX.